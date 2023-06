Germania: sotto accusa il presidente di Afd in Turingia, Hoecke

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura di Halle ha posto sotto accusa Bjoern Hoecke, presidente di Alternativa per la Germania (Afd) in Turingia, per aver utilizzato pubblicamente la retorica dei Reparti d'assalto (Sa), componente paramilitare del Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori (Nsdap). Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, durante un comizio tenuto a Merseburg nel 2021, Hoecke pronunciò l'espressione “Tutto per la Germania”, motto delle Sa vietato per legge. Secondo la procura di Halle, l'esponente di Afd era a conoscenza dell'origine e del significato dello slogan. Gli avvocati di Hoecke hanno negato la rilevanza penale delle dichiarazioni del loro assistito. L'intelligrence della Turingia classifica Afd come accertato gruppo di estrema destra e tiene il partito sotto osservazione. Formazione nazionalconservatrice all'opposizione al Bundestag, Afd è ritenuta una sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della Germania. (Geb)