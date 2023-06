Polonia: viceministro Kaleta, sentenza Ue su riforma giustizia viola le competenze nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Cgue) che ha bocciato la riforma della giustizia polacca rappresenta una violazione delle competenze nazionali. E’ la valutazione fatta dal viceministro della Giustizia polacco, Sebastian Kaleta. “Sebbene l'Ue non abbia la competenza per valutare l'organizzazione della magistratura nei trattati, la Cgue ha concluso che può valutare la magistratura polacca”, ha affermato Kaleta. “La sentenza indica che in Polonia i giudici possono mettersi in discussione a vicenda impunemente. Inoltre, secondo la Cgue, i polacchi non hanno diritto all'informazione per verificare se i giudici che giudicano i loro casi siano attivisti politici. Questa è una farsa e un'ulteriore prova che nessun compromesso sarà rispettato dall'Ue”, ha scritto Kaleta in un messaggio su Twitter. (Vap)