Seafuture: Andreoli (Difesa Servizi), puntiamo su valorizzazione cooperazione con Forze armate (2)

- Le potenzialità dell’Arsenale della Marina militare di La Spezia sono espresse in modo efficace grazie a questa splendida manifestazione che nel tempo si è affermata nel panorama fieristico nazionale ed internazionale. Per questo siamo orgogliosi di aver recuperato e consegnato i padiglioni che ospitano Sea future, oggetto di valorizziamo da parte di Difesa Servizi. Qui abbiamo installato il più grande impianto fotovoltaico tra gli enti militari” ha concluso il ministro. Nel corso della visita allo stand Andreoli ha esposto al ministro le attività della società in house, nata 12 anni fa proprio da un’intuizione di Crosetto, allora sottosegretario. Il Sea Future avrà luogo dal 5 all’8 giugno all’interno della Base Navale della Spezia. (Res)