Ungheria-Cina: Orban riceve il presidente della Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture

- Il premier ungherese, Viktor Orban, ha ricevuto a Budapest il presidente della Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (Aiib), Jin Liqun. Lo ha reso noto l’ufficio stampa del capo del governo magiaro. All’incontro ha partecipato anche il ministro dello Sviluppo economico, Marton Nagy. “I frutti della politica ungherese di apertura all’Oriente stanno cominciando a maturare. I nostri maggiori investitori esteri sono ora asiatici: cinesi, sudcoreani, giapponesi. L’interesse e la presenza di mercato delle banche commerciali asiatiche sono anch’esse in crescita”, si legge in un comunicato. “L’Ungheria attribuisce un ruolo importante al capitale asiatico per il raggiungimento dei suoi obiettivi di sviluppo economico strategico nazionale. L’adesione all’Aiib è vista come un ponte di collegamento che ci aiuta a giocare un ruolo maggiore in Asia”, continua il comunicato del governo di Budapest. (Vap)