Regno Unito: stime governo, piani contro immigrazione illegale potrebbero costare fino a 6,9 miliardi di euro

- Il costo della detenzione e dell'espulsione dei migranti che arrivano illegalmente nel Regno Unito, ai sensi della nuova legislazione presentata dal governo, potrebbe raggiungere fino a 6 miliardi di sterline (6,9 miliardi di euro) nei prossimi due anni. Secondo le stime dell'esecutivo, riportate dall'emittente televisiva "Bbc", il ministero dell'Interno dovrà spendere tra i 3 e i 6 miliardi di sterline (cioè tra i 3,4 e i 6,9 miliardi di euro) in strutture di detenzione, alloggi e spostamenti. Molti parlamentari hanno perciò descritto la gestione dell'immigrazione illegale come una delle principali pressioni sulla spesa pubblica. Il nuovo disegno di legge per contrastare gli arrivi clandestini nel Regno Unito è attualmente all'esame del Parlamento. (Rel)