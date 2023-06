Sanità: Tidei (Az-Iv), raddoppiati casi disturbi alimentari, nel Lazio emergenza strutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio è emergenza strutture residenziali per i giovani affetti da disturbi alimentari. Lo dichiara, in una nota, la capogruppo di Azione-Italia viva alla Regione Lazio Marietta Tidei. Secondo gli ultimi dati pubblicati recentemente dal Ministero della Salute, i casi di disturbi alimentari in Italia sono passati dai circa 680 mila del 2019 agli oltre 1 milione e 450 mila del 2022: "più del doppio. Tra questi, un fortissimo aumento si registra tra i giovani e giovanissimi, in particolare nella fascia di età compresa tra i 12 e 14 anni e con un anticipo evidente nell’insorgenza di queste patologie: oggi si ammalano infatti anche bambine e bambini di 10 anni - aggiunge Tidei -. Nel Lazio, come riportato in uno studio pubblicato lo scorso novembre dal Bambino Gesù, dopo il Covid le malattie connesse con i disturbi del comportamento alimentare sono raddoppiate e tra i giovanissimi sono aumentati del 96 per cento gli ingressi in pronto soccorso, del 56 per cento i ricoveri e del 24 per cento i day-hospital. A fronte di questa grave emergenza sanitaria, nella nostra Regione i posti letto disponibili nelle strutture pubbliche per i giovani affetti da tali disturbi sono attualmente poche decine". (segue) (Com)