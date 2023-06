Sanità: Tidei (Az-Iv), raddoppiati casi disturbi alimentari, nel Lazio emergenza strutture (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una situazione del tutto insufficiente e che rischia di aggravarsi ulteriormente nei prossimi mesi - continua la capogruppo di Azione-Italia viva alla Regione Lazio Marietta Tidei -. Nonostante il lavoro prezioso di centri di eccellenza come la struttura del Santa Maria della Pietà, bisogna dare maggiori risposte sul tema delle strutture residenziali. Proprio sulla necessità di colmare questo deficit, avevo presentato una mozione nel settembre del 2021 chiedendo che venisse data in tempi brevissimi una risposta all’improcrastinabile fabbisogno regionale in termini di servizi dedicati alla cura dei disturbi alimentari con specifico riferimento alle strutture residenziali. Alla luce dell’aggravarsi della situazione sanitaria di tali patologie e del diritto dei nostri giovani e delle loro famiglie di avere strutture sul proprio territorio per curarsi, nei prossimi giorni risolleciteremo l’Assessorato alla Sanità ad assumere questa questione in via prioritaria", conclude Tidei. (Com)