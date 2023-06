Decreto Pa: domani dichiarazioni voto su fiducia dalle 12:30 in Aula Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgeranno domani, dalle 12:30, nell'Aula della Camera, le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, il cosiddetto decreto Pa. La prima chiama per appello nominale è in programma alle 14. E' fissato per le 19 di questa sera il termine per la presentazione degli ordini del giorno. Non è stato ancora aggiunto un accordo sul voto finale sul provvedimento. E' quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. (Rin)