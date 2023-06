Difesa: Sangiuliano su Carabinieri, da oltre due secoli eccellenza italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oltre due secoli l’Arma dei Carabinieri “è un emblema dell’italianità, un’eccellenza esemplare che ha ispirato analoghi corpi in tutto il mondo e ha portato e continua a portare alta la nostra bandiera in ambito internazionale”. Lo dichiara in una nota il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel 209mo anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. “Questa è anche l’occasione per ricordare l’opera eccellente del Comando Tutela Patrimonio Culturale nella salvaguardia del paesaggio e dei beni storici, artisti, archeologici, architettonici e monumentali della nazione. Si tratta di un’azione meritoria, che ha il pregio di recuperare all’Italia numerosi reperti illecitamente trafugati e di agire per la salvaguardia del patrimonio culturale nelle aree di crisi, sia nel nostro territorio che all’estero dove operano da sette anni come 'caschi blu' della cultura”, aggiunge Sangiuliano. (Rin)