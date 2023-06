Difesa: Tajani, da 209 anni Arma dei Carabinieri al servizio dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha rivolto un messaggio per ringraziare i Carabinieri in servizio presso le rete diplomatica italiana nel giorno dell'anniversario dell'Arma. "Da 209 anni l’Arma dei Carabinieri è al servizio dello Stato. In questa giornata, porto i miei auguri a tutte le donne e a tutti gli uomini in uniforme, in Italia e all’estero, e rivolgo un pensiero commosso ai caduti e alle loro famiglie. A tutti voi, il governo è grato per il vostro operato quotidiano al servizio delle istituzioni e dei cittadini e per il vostro speciale contributo al ruolo e al prestigio internazionale dell’Italia. Per la professionalità, la dedizione e l’altissimo senso dello Stato con il quale indossate quell’uniforme portando nel mondo i valori di pace, libertà, democrazia e giustizia che sono alla base della nostra Costituzione e dell’identità nazionale", afferma Tajani in una nota. "Il ministero degli Esteri ha una collaborazione estremamente preziosa ed efficace con l’Arma. Sono oltre 130 i Carabinieri in servizio presso la Farnesina, oltre 330 quelli dispiegati presso la rete estera in 213 sedi e 124 Paesi", ha ricordato il vicepremier, sottolineando il ruolo svolto ogni giorno dai Carabinieri al fianco dei nostri diplomatici, "funzioni fondamentali di protezione e sicurezza del personale e delle rappresentanze diplomatiche e consolari, indispensabili soprattutto in contesti complessi e di crisi". (segue) (Com)