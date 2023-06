Difesa: Tajani, da 209 anni Arma dei Carabinieri al servizio dello Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tajani ha quindi elogiato il ruolo svolto dall'Arma nelle missioni internazionali e nei più difficili teatri operativi a difesa di pace e stabilità e al fianco delle popolazioni più vulnerabili. "Siete protagonisti di iniziative di cooperazione, assistenza tecnica e formazione che concorrono ad alimentare relazioni strategiche tra Italia e paesi partner, dal Mediterraneo ai Balcani, dall’Africa all’America latina e Caraibi. In tutti questi contesti, offrite competenze, capacità e esperienza impareggiabili nei molteplici settori in cui l’Italia vanta eccellenze di primo livello, dal contrasto al terrorismo alla lotta al crimine organizzato, dalla tutela del patrimonio culturale alla difesa dello stato di diritto e dei diritti della persona. In questa giornata così speciale, rivolgo a tutti voi un ringraziamento personale, a nome del ministero degli Esteri e di tutta la squadra di governo", ha concluso. (Com)