Spagna: Vox, necessari accordi territoriali con i popolari prima delle elezioni del 23 luglio

- Il leader del partito sovranista spagnolo Vox, Santiago Abascal, ha ribadito la necessità di giungere a un accordo con il Partito popolare (Pp) a livello locale prima delle elezioni generali del 23 luglio prossimo, assicurando la "mano tesa" per farlo, con l'unica linea rossa del "rispetto" per i suoi elettori. "Abbiamo pazienza e siamo responsabili, ma il popolo spagnolo ha esigenze urgenti", ha avvertito Abascal in riferimento al principale partito d'opposizione al quale ha chiesto di chiarire "quale strada" voglia intraprendere. Abascal ha rivelato nel corso di una conferenza stampa di aver avuto una conversazione "molto informale" con il presidente dei popolari, Alberto Nunez Feijoo, per congratularsi con lui per i risultati delle elezioni regionali e comunali, ma di non aver discusso accordi post-elettorali. In merito alla possibilità di rinviare i patti territoriali dopo il 23 luglio, Abascal ha spiegato che a Vox "non piacciono" le strategie. "Ci piace la chiarezza e poter dire al popolo spagnolo cosa faremo", ha sottolineato. "Siamo responsabili della costruzione di questa alternativa. Continuiamo ad aspettare pazientemente, con la mano tesa e con l'unica linea rossa del rispetto per gli elettori di Vox", ha ribadito Abascal. (Spm)