Veneto: Zaia, a giorni tracciato tappe Regione in Giro d’Italia 2024, saremo ancora protagonisti

- A giorni decideremo il tracciato delle tappe venete del prossimo Giro d’Italia 2024, ma una cosa è certa: “non c'è Veneto senza Giro, non c'è Giro senza Veneto. Saremo ancora, un'altra volta, protagonisti di questa festa rosa!". Lo scrive sui propri canali social Luca Zaia, presidente della regione Veneto. "Giro d'Italia, il Veneto vince ancora! La corsa rosa nella nostra terra è sempre una festa: tra i ‘record’ di quest'anno, celebrati dal Giro d'Italia Awards, l'arrivo in Val di Zoldo vince come ‘best finish’ e Oderzo come ‘best host city dressing’ (città meglio addobbata)”, aggiunge Zaia. (Rev)