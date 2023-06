Germania: ministro Difesa, ci siamo svegliati in altro mondo con invasione russa in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, “ci siamo svegliati in un altro mondo”. Pertanto, la Germania “deve ripensare” la sua politica degli ultimi decenni e “lo stiamo facendo”. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiofonica “Deutsche Welle”. L'esponente del governo federale è attualmente impegnato in un giro di visite in Asia, tra Singapore, Indonesia e India. Pistorius ha aggiunto che, a seguito della guerra in Ucraina, “la società e la classe politica” della Germania “hanno cambiato opinione”, come è evidente con le forniture di armamenti al Paese aggredito dalla Russia. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha, infine, sottolineato la “necessità” di unire “tutti i Paesi che possono e vogliono difendere l'ordine fondato sulle regole”. (Geb)