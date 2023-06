Speciale scuola: Valditara, vedo con favore rafforzamento sostegno psicologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Affiora un diffuso malessere nei giovani acuito dal contesto pandemico” a fronte di cui “occorre ricreare nella scuola un clima di serenità” ponendo “particolare attenzione al singolo” e quindi “vedo con favore il rafforzamento del sostegno psicologico” nella comunità scolastica. A dirlo è stato il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, rispondendo in Aula al Senato ad un’interrogazione sulle iniziative per prevenire il disagio giovanile e la violenza in ambito scolastico. “Lavoreremo per soluzioni di sistema”, ha aggiunto il ministro. (Rin)