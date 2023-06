Speciale scuola: Floridia (M5s), su fondi Pnrr da Valditara solo vaghezza e zero certezze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'allarme dei dirigenti scolastici suona forte e chiaro: la data del 30 giugno fissata dal Pnrr per l'entrata in funzione dei laboratori per l'anno scolastico 24/25 non potrà essere rispettata. E questo non è certo addebitabile all'inerzia dei presidi, ma alla cronica e inascoltata mancanza di professionalità adeguate a far fronte alle scadenze e adempimenti burocratici, con i dirigenti soli a far fronte a tutte le incombenze. Purtroppo i ritardi non riguardano solo la creazione di ambienti innovativi: siamo ancora in attesa dei decreti per la lotta alla dispersione scolastica, nonostante si tratti di una piaga più volte denunciata, a parole, dallo stesso Valditara". Lo ha detto la senatrice M5s Barbara Floridia nel corso del question time in corso al Senato con il ministro Valditara. "Il ministro continua a fare proclami, senza azioni concrete. Parla di semplificazioni, per enti locali e scuole, di proroghe di termini, di risorse erogate, ma senza offrire indicazioni chiare sul rispetto degli impegni del Pnrr. Eppure - ha spiegato - la domanda era molto semplice: saranno rispettati i tempi? Si o no? Se ai ritardi sul Pnrr aggiungiamo il possibile taglio di centinaia di scuole su tutto il territorio con la norma sul dimensionamento, contestato perfino dalle regioni di destra, e il regionalismo delle disuguaglianze che colpirà come una scure la scuola pubblica, il quadro si fa inquietante". "Il Movimento 5 Stelle vigilerà con estrema attenzione. Non possiamo permetterci che i soldi faticosamente e tenacemente ottenuti da Giuseppe Conte in uno dei momenti più complessi della storia italiana – quasi 20 miliardi solo per la scuola - vadano sprecati per l'inerzia o l'incapacità di un governo e di un ministro che sulla scuola ha una visione ragionieristica e priva di ogni tipo visione", ha concluso Floridia. (Com)