Speciale scuola: Paita (Av-Iv), intervento rapido e investimenti contro malessere ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto accaduto ad Abbiategrasso è la spia di un malessere diffuso tra i ragazzi. L'intervento dello stato deve essere rapido e con un forte investimento di risorse nel sostegno psicologico, a partire dal bonus, che era stato realizzato dal governo precedente". Lo ha detto in Aula a palazzo Madama la presidente del Gruppo Azione-Italia al Senato Raffaella Paita, nella replica alla risposta del ministro Valditara all'interrogazione illustrata dalla senatrice Versace sul disagio giovanile e la violenza in ambito scolastico. "Questo governo – ha aggiunto Paita - ha la responsabilità pesante di aver destrutturato la 18app, che significava arricchimento culturale, autonomia e contrasto al disagio. Per segnare una vera svolta servono quindi sostegni psicologici, la 18 app, e una campagna in tempi brevi contro l'utilizzo di armi". (Rin)