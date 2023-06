Speciale scuola: Veneto, assessore Istruzione, strategico promuovere opportunità in nautica da diporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento degli allievi di questo percorso dedicato alla nautica permettono ai giovani di fare esperienze uniche in un laboratorio a cielo aperto. In tal modo i ragazzi acquisiscono competenze pratiche che aprono le porte a mestieri legati anche al turismo in laguna”. Lo ha detto Elena Donazzan, assessore al Lavoro, istruzione e formazione della Regione Veneto intervenendo alla presentazione dei risultati del Polo tecnico professionale di Venezia Iis Vendramin Corner, indirizzo trasporti e logistica – Nautico in occasione di un evento al Salone Nautico di Venezia. “È un orgoglio – ha proseguito – poter vedere gli stessi giovani all'opera in questi giorni al Salone Nautico, impegnati negli ormeggi, nella gestione del traffico, nell'assistenza tecnica e logistica. È importante promuovere le opportunità lavorative nella nautica da diporto, settore strategico con effetto moltiplicatore elevatissimo". Con l'occasione è stato anche presentato il progetto di educazione civica "Marinado la scuola" di Vento di Venezia che prenderà avvio dal prossimo anno scolastico. "Questo è un percorso che forma i futuri comandanti e trasportati su natanti lagunari, trasmettendo loro le dotazioni culturali per una fruizione consapevole e sostenibile della laguna di Venezia”, ha aggiunto Donazzan. “Un progetto di educazione civica che la Regione Veneto patrocina con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani al rispetto delle regole di navigazione e alle norme di sicurezza. Così i giovani sono in grado di cogliere le opportunità che il settore della nautica locale offre, anche in ambito turistico", ha concluso. (Rev)