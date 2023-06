Speciale scuola: Frassinetti (Fd’I), con Giochi gioventù più cultura sportiva nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la firma del protocollo per reintrodurre dal prossimo anno i "Giochi della Gioventù" insieme alle "Olimpiadi degli Studenti", si torna a proporre cultura sportiva nelle scuole, a diffondere i valori che sono insiti nello sport, come quello dell'inclusione, del rispetto e del sacrificio, ma anche a insegnare agli studenti, attraverso la pratica sportiva, uno stile di vita sano ed una corretta alimentazione. Lo ha dichiarato il sottosegretario all'Istruzione e al merito, Paola Frassinetti. “Lo sport è scuola di vita per i nostri giovani ed è promuovendo iniziative come queste che si impara a competere con l'altro con lealtà e rispetto", ha aggiunto. (Rin)