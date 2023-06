Speciale scuola: Serbia, governo stabilisce fine dell'anno scolastico in anticipo di due settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Serbia ha comunicato al ministero dell'Istruzione che l'anno scolastico per tutti gli studenti delle scuole elementari e medie del Paese terminerà il 6 giugno anziché nella data prevista del 20 giugno. Lo riporta l'emittente "N1", secondo cui le scuole terranno in seguito solo delle attività extrascolastiche, per gli studenti che lo vorranno, fino al 20 giugno. Inoltre, la scuola primaria di Belgrado Vladislav Ribnikar, teatro del massacro del 3 maggio, continuerà nella sua funzione e una parte dell'istituto verrà trasformata in un luogo della memoria. (Seb)