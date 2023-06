Speciale scuola: Libano, caschi blu italiani Unifil consegnano attrezzatura scolastica a una scuola pubblica libanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Donati banchi e attrezzature didattiche a studenti libanesi. La task force a guida italiana (ItalBatt), su base 187esimo Reggimento paracadutisti "Folgore" e alle dipendenze della Joint Task Force Lebanon (Jtf-L) - Sector West (Sw) inquadrata nella missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano del sud (Unifil), al comando del generale di brigata Roberto Vergori, ha effettuato la distribuzione di banchi e attrezzature didattiche a una scuola pubblica della municipalità, che ospita circa 1.400 studenti. Il materiale è stato donato dal Comune di Livorno ed è stato raccolto tramite la collaborazione con il 187esimo Reggimento paracadutisti Folgore. Il colonnello Dario Paduano, comandante di ItalBatt, nel ringraziare la preside dell'istituto, Rawia Bavdun, per l'impegno in favore degli studenti della municipalità, ha evidenziato come "la possibilità di accedere a tutti i livelli di istruzione rappresenta per i giovani l'opportunità di un futuro migliore e l'affermazione come cittadini per la crescita del proprio Paese". (Com)