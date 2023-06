Imprese: Freni, ddl Capitali sarà veicolo con cui ridaremo ossigeno a Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per noi il supporto alle Pmi e alle imprese che vogliono quotarsi è fondamentale. "Il ddl Capitali è lo strumento principe, non dimentichiamo che il ddl nasce da una consultazione aperta che è il ddl del Mef. Il ddl è lo strumento che per noi mi auguro entro l'anno potrà diventare legge e sarà il veicolo con cui ridaremo ossigeno alle Pmi e alla quotazione delle Pmi sui nostri mercati". Lo ha affermato il sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze, Federico Freni, a margine dell'incontro avvenuto oggi a Palazzo Mezzanotte a Milano "All About Us" di AssoNext, Associazione italiana delle Pmi quotate, in collaborazione con gli Euronext Growth Advisors. "Le Pmi - ha aggiunto - sono la spina dorsale del nostro Paese, il nostro sistema economico si fonda sulle Pmi. Per noi che possano avere accesso ai mercati significa maggior capitalizzazione del mercato ma anche maggiore possibilità di investimento e attrazione di investimenti dall'estero. Vuol dire trattenere in Italia quel patrimonio che troppo spesso viene acquisito da fondi esteri e si perde". "Le aziende si quotano – ha concluso -, e per farle poi restare sui nostri listini noi dobbiamo immaginare una politica regolatoria un po' più collaborativa. Una vigilanza collaborativa e non per forza sanzionatoria e una fiscalità non necessariamente opprimente. Dobbiamo immaginare, e lo stiamo già facendo con la legge delega fiscale, una fiscalità che premi chi resta in Italia. Credo che questo insieme di fattori consentirà una permanenza maggiore di Pmi sul nostro listino". (Rin)