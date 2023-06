Cremona: Rea, basta inefficienze, sindaco sistemi colonia felina in luogo sicuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rivoluzione Ecologista Animalista "sta seguendo con molta attenzione la vicenda legata alla colonia felina di via Bissolati, a Cremona, il cui destino rischia di essere in serio pericolo a causa dell'immobilismo istituzionale e della incompetenza amministrativa del sindaco Gianluca Galiberti". Così, in una nota, il segretario nazionale del partito Rivoluzione ecologista animalista, Gabriella Caramanica. "Siamo stati informati, infatti, della drammatica situazione in cui versa l'associazioe Apac 'sfrattata' con ben 80 gatti dalla struttura divenuta oggi di proprietà della Fondazione Stauffer. Pur considerando l'esigenza della stessa di vedere liberati da persone e cose i propri locali, siamo assolutamente in forte contrasto con la soluzione proposta circa la nuova collocazione degli animali da parte del primo cittadino, al quale ci preme ricordare che gli animali randagi del suo territorio sono sotto la sua diretta tutela, così come previsto dalla Legge 281/1991, ossia la legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo - aggiunge Caramanica -. Dunque, la soluzione ipotizzata dal sindaco di recludere 10 gatti malati degli 80, bisognosi di cure, in un container e gli altri spostati all'esterno dell'area dove erano stanziali, in altra area incolta ove è impossibile posizionare le ciotole con il cibo e non dotata di erogatori di acqua potabile, è incompatibile con le esigenze degli stessi animali, vista e considerata anche la totale mancanza di riparo in caso di tempo avverso", conclude.