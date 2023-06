Trasporti: nel 2022 con i mezzi collettivi del Gruppo Fs risparmiate circa 5 milioni di tonnellate di CO2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ormai lo sappiamo: il futuro del pianeta parte da noi, dalle nostre scelte di consumo quotidiane. Ce lo dicono i tanti studi e le ricerche che abbondano in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente. C'è un settore però in cui tutto questo è ancora più vero: quello della mobilità. E sì perché i trasporti costituiscono un quarto delle emissioni globali di gas serra ed è per questo che virare verso una mobilità sostenibile può rappresentare la chiave per iniziare a compiere azioni concrete. In questo scenario c'è un protagonista assoluto: il treno, con il suo basso impatto ambientale se confrontato con i ben più inquinanti mezzi di trasporto privati come l'automobile o collettivi come l'aereo. Come specificato nel Rapporto di sostenibilità del Gruppo Fs, "complessivamente, il beneficio della mobilità sostenibile attraverso l'utilizzo dei mezzi di trasporto collettivi del Gruppo Fs è stato stimato sia per il trasporto passeggeri su ferro e su gomma, sia per il trasporto merci su ferro a circa 4,8 milioni di tonnellate di CO2 risparmiate". Un risparmio reso ancora più evidente se si pensa che un viaggiatore per andare da Roma e Milano produce 25Kg di CO2, 67,5 Kg di CO2 viaggiando in macchina e ben 117,3 Kg di CO2 prendendo l'aereo. Ecco perché il Gruppo Fs vuole incoraggiare e sostenere sempre più il cosiddetto shift modale. E per farlo il Gruppo guidato da Luigi Ferraris ha posto la sostenibilità come valore centrale del suo ultimo Piano Industriale 2022-31, puntando a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040, ben 10 anni prima dell'obiettivo fissato dall'Ue. (segue) (Rin)