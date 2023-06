Trasporti: nel 2022 con i mezzi collettivi del Gruppo Fs risparmiate circa 5 milioni di tonnellate di CO2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultimo anno sui treni in Italia hanno viaggiato circa 600 milioni di viaggiatori, una tendenza in crescita che il Gruppo Fs vuole supportare ed accelerare per favorire il cambiamento delle abitudini di trasporto attraverso la promozione della mobilità ferroviaria. E i dati del Gruppo Fs del 2022 testimoniano un'attitudine degli italiani crescente a scegliere sempre più il treno per spostarsi anche per turismo. Per l'appena trascorso ponte del 2 Giugno, infatti, la stima di Trenitalia, capofila del Polo Passeggeri del Gruppo Fs è stata di un milione di passeggeri sulle Frecce e Intercity per il periodo 1-5 giugno, ben il 25 per cento in più rispetto al periodo pre-Covid del 2019. Un trend confermato anche per i ponti di primavera che hanno registrato quest'anno flussi di viaggiatori in crescita di oltre il 15 per cento rispetto allo scorso anno. Ferrovie dello Stato lavora per sostenere questa domanda crescente di mobilità ferroviaria da parte degli italiani e intanto è impegnata a ridurre la sua impronta carbonica. Per farlo ha lanciato l'ambizioso piano di autoproduzione energetica da 1,6 miliardi di euro che punta a soddisfare il 40 per cento del fabbisogno tramite autoproduzione energetica da fonti rinnovabili. Inoltre, accanto a questi vasti programmi, il Gruppo ha lanciato molti progetti che arricchiscono l'impegno per l'ambiente di Fs nel realizzare gli obiettivi del PNRR in ambito infrastrutturale. È il caso per esempio di Cantieri sostenibili, progetto che interessa anche la linea dell'alta velocità in realizzazione tra Napoli e Bari. Quest'infrastruttura, prima opera sostenibile certificata con il Protocollo Envision® in Europa, ha conseguito il livello Platinum (massimo livello raggiungibile). Qui particolare attenzione è stata posta nella gestione dei materiali da scavo in ottica di circular economy che prevede il riutilizzo di oltre il 96% delle terre scavate. Nei cantieri che invece stanno riguardando l'ambiziosa opera del Passante di Firenze, i materiali di scavo sono tutti trasportati via treno, con conseguente risparmio in termini di inquinamento e congestione del traffico stradale. A Roma, invece, il progetto della Chiusura dell'anello ferroviario, è diventato un'occasione per costruire insieme alla collettività un quartiere più verde, inclusivo e integrato attraverso la promozione di laboratori di co-progettazione con gli enti territoriali e i cittadini. Progetti e azioni che si accompagnano alle altre tante azioni che il Gruppo ha sposato nel campo dell'efficienza energetica: come l'installazione di sistemi di illuminazione a led, la scelta di materiali sostenibili e circolari, l'efficientamento degli impianti di riscaldamento, le iniziative di risparmio idrico con il riutilizzo delle acque reflue depurate, la promozione di condotte di guida dei treni ecologiche come l'ecodriving oppure lo smart parking (che ottimizzano gli orari di alimentazione dei mezzi in sosta). In questo senso è ancora più vero che il futuro del Pianeta parte da tutti noi e dalle scelte che si fanno (anche da parte delle aziende). (Rin)