Roma: danneggia mobilio di casa e aggredisce i genitori, arrestato 32enne

- Danneggia il mobilio di casa e aggredisce i genitori conviventi, minacciandoli di morte. Per questo, un uomo di 32 anni è stato arrestato. Il fatto è avvenuto in via Buonconvento, in zona Trullo, a Roma, dove il 32enne, romano, con precedenti e già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, in preda ai fumi dell’alcol, dopo aver danneggiato il mobilio di casa, ha aggredito anche i genitori conviventi, minacciandoli di morte. A seguito di numerose chiamate al 112 da parte dei vicini preoccupati per le urla e i rumori, nel giro di pochi minuti è giunta sul posto una pattuglia di carabinieri. Dopo aver minacciato i militari, l'uomo si è procurato delle lesioni prendendo a testate una finestra. Infine, ha opposto resistenza dimenandosi energicamente al fine di impedire ai militari di essere immobilizzato. Successivamente è stato soccorso dal personale medico del 118 e trasportato presso l’Ospedale San Camillo, dove ha ottenuto 10 giorni di prognosi. I genitori hanno poi formalizzato la denuncia in caserma dove hanno raccontato anche di pregressi analoghi episodi. Dopo l’arresto, il 32enne è stato condotto presso il carcere di Regina Coeli.(Rer)