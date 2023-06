Ambiente: Matteoni (ex Confartigianato), non moriamo di plastica, agire subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si celebra la giornata mondiale dell'Ambiente, proclamata nel 1972 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite: "una data dall'elevato significato simbolico, politico e sociale, nel 2023 dedicata alla lotta alla plastica. Una realtà preoccupante e grave, visto e considerato che ogni anno nel mondo si producono milioni e milioni di tonnellate di plastica, di cui solo una minima parte viene riciclata mentre la stragrande maggioranza di questo rifiuto si disperde o viene abbandonata sulla terraferma e nei flussi idrici, causando un inquinamento dalle proporzioni devastanti". Così, in una nota, Marco Matteoni, ex presidente della Confartigianato Edilizia di Roma e del Lazio, imprenditore e fondatore della MmGroup, tra i principali player nella riqualificazione immobiliare ed energetica. "Per questa ragione, non dobbiamo voltarci dall'altra parte, ma bisogna razionalizzare gli effetti micidiali di questo fenomeno ambientale e agire subito sui binari della sostenibilità ambientale e delle famigerate tre R: riciclo, riuso e riduzione. Un mantra per le istituzioni, italiane e internazionali, se vogliamo davvero lasciare in eredità alle future generazioni un mondo più pulito ed ecosostenibile", conclude Matteoni.(Com)