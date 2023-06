Pnrr: Braga (Pd), fallimento del governo, ma paga il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione del Pnrr “è la dimostrazione dell'incapacità di gestire una grande opportunità e di trasformarla invece in un pesante fardello ereditato da altri”. Lo ha dichiarato Chiara Braga, capogruppo del Partito democratico alla Camera. “Da mesi – ha proseguito – il Partito democratico chiede chiarezza e iniziativa: ad oggi abbiamo invece solo una governance centralizzata e paralizzata, che ha fatto accumulare inutili ritardi, e l'annuncio di un voto di fiducia per cancellare il ruolo di controllo della Corte dei conti. Ma si sa, non c'è governo più insofferente al controllo di quello di destra. È così in Italia, è così in altre democrazie europee”. “Il Pnrr – ha concluso – è il banco di prova del fallimento del governo Meloni, purtroppo però a pagarne le spese è il Paese”. (Rin)