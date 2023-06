Sardegna: al pronto soccorso dell'Aou di Sassari spazi dedicati a vittime violenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una stanza dedicata alle vittime di violenza di genere, nella quale vengono accolte, assistite, sostenute e curate. Lo spazio – Stanza codice rosa – è stato aperto questa mattina nell’Aou di Sassari, all’interno dei locali del Pronto soccorso dell'ospedale civile Santissima Annunziata. In contemporanea sono stati attivati anche ulteriori nuovi spazi open space sempre nel Pronto soccorso cittadino. La Stanza codice rosa ha una dimensione di 20 mq circa, dispone di un letto e di una poltrona per le visite ginecologiche quindi di una postazione con computer per il personale sanitario. La stanza ha a disposizione anche un bagno riservato. Di fronte all’open space aperto a febbraio, è stato realizzato un nuovo open space con cinque postazioni dedicate ai pazienti ad alta complessità di cura, in fase di stabilizzazione e di monitoraggio. Nei lavori per la realizzazione dei nuovi spazi, sono stati adeguati gli impianti elettrici e di climatizzazione, oltre alla rete dei gas medicali.Nello stesso corridoio è stato realizzato anche un nuovo corpo bagni dedicato al personale del Pronto soccorso. Le opere di adeguamento dei locali hanno interessato anche i bagni destinati all’utenza ed è stato realizzato un ambulatorio per i pazienti provenienti dalla sanità penitenziaria.“Il lavoro fatto è importante – ha detto il primo cittadino di Sassari – perché rende più funzionale e più sicura la struttura, sia per i pazienti sia per gli operatori. Da sindaco di una città che ospita il Centro Aurora, per le donne vittime di violenza, la Stanza rosa completa questo cerchio. Sono 20 metri quadri di amore, di delicatezza, di cultura sociale e Sassari di questo è orgogliosa”. (segue) (Rsc)