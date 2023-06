Sardegna: al pronto soccorso dell'Aou di Sassari spazi dedicati a vittime violenza di genere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Pronto soccorso rappresenta la porta di ingresso dell’ospedale – ha detto l’assessore regionale Carlo Doria – Non si poteva accettare la gestione dei pazienti nei corridoi, come purtroppo ho trovato. Ma va gestito in maniera più moderna, con open space che consentono di monitorare i pazienti e utilizzare al meglio le risorse del Pronto soccorso. Un primo step lo abbiamo fatto a febbraio, con l’apertura del primo open space, questo è un secondo passo. Intanto devo dire che abbiamo ridotto del 50 per cento i tempi di attesa ed è migliorata l’accoglienza”. I nuovi spazi, Stanza rosa e open space, si inseriscono all’interno del progetto avviato dalla direzione strategica dell’Aou di Sassari e volto all’adeguamento dei locali, a garantire le migliori cure, accompagnati dall’offerta di un’adeguata accoglienza e comfort dal punto di vista alberghiero. A febbraio scorso, infatti, era entrato in funzione il primo open space con nove posti letto. "Abbiamo attivato aree e questi servizi – ha detto Antonio Spano, direttore generale dell'Aou Sassari – anche per i parenti dei pazienti, perché abbiamo capito, soprattutto dopo il periodo pandemico, che serviva una comunicazione più efficace verso l’esterno. Un servizio h24 che ci sta dando molte soddisfazioni”. Le nuove aree consentono di snellire i percorsi all’interno del Pronto soccorso, migliorando nel contempo la qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti e sono funzionali a una riorganizzazione complessiva delle attività. Un’operazione che tende a superare la vecchia conformazione del reparto, prima suddiviso in tante piccoli ambienti. (segue) (Rsc)