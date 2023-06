Sardegna: al pronto soccorso dell'Aou di Sassari spazi dedicati a vittime violenza di genere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La struttura prosegue dunque nel percorso verso una nuova organizzazione, con il passaggio da una basata su ambulatori multifunzione a una basata per aree di trattamento diversificate per priorità di cura. Si prepara, così, a operare secondo il nuovo modello di triage a 5 codici che entrerà in vigore a breve. “Questa è una tappa che ci consente di stare in linea con le disposizioni recenti sulla gestione del paziente in Pronto soccorso – ha aggiunto Paolo Pinna Parpaglia, direttore del Pronto Soccorso – con la riorganizzazione anche del triage e dei tempi di gestione. I tempi di attesa si sono già quasi dimezzati e questo è un enorme risultato. Adesso con questo ulteriore passo noi siamo in grado di lavorare meglio per i pazienti. Ma anche le condizioni di lavoro degli operatori migliorano sensibilmente”. Sono previsti nuovi lavori: un’area d’attesa per gli accompagnatori e i parenti dei pazienti del Pronto soccorso. L’area, inserita nel corpo centrale del Santissima Annunziata e adiacente alla struttura, sarà anch’essa un open space e garantirà una migliore accoglienza. Qua sarà presente anche un servizio h24, con personale a supporto dei familiari per fornire informazioni non sanitarie in tempo reale sul percorso assistenziale del parente in Pronto soccorso.Questo servizio è stato già attivato a maggio all’interno dell’ex area pre-triage, in prossimità dell’ingresso al Pronto soccorso. (Rsc)