Speciale difesa: Usa-Cina, Austin, Pechino si impegni in un dialogo per evitare conflitti nella regione Asia-Pacifico

- Le comunicazioni aperte nel settore della Difesa fra gli Stati Uniti e la Cina sono cruciali per evitare conflitti e rafforzare la stabilità nella regione dell'Asia-Pacifico, e sebbene il conflitto non sia al momento “né imminente, né inevitabile", Washington legge con preoccupazione la riluttanza di Pechino ad impegnarsi in un dialogo più proficuo. Lo ha dichiarato il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin parlando al Dialogo Shangri-La, la conferenza sulla sicurezza dell’Asia organizzata dall’Istituto internazionale per gli studi strategici (Iiss) in corso a Singapore. “Più parliamo, più possiamo evitare fraintendimenti e calcoli errati che potrebbero portare a crisi o conflitti”, ha sostenuto Austin, che si è detto "profondamente preoccupato (dal fatto) che la Repubblica popolare cinese non sia stata disposta a impegnarsi più seriamente su meccanismi migliori per la gestione delle crisi tra i nostri due eserciti". Austin si è riferito in modo esplicito alle operazioni condotte da aerei cinesi che effettuano "intercettazioni rischiose di aerei statunitensi e alleati che volano legalmente nello spazio aereo internazionale". "Non ci faremo scoraggiare da comportamenti operativi pericolosi in mare o nello spazio aereo internazionale", ha scritto in una serie di tweet riassumendo il suo discorso al vertice, nel quale ha ribadito che "il dialogo non è una ricompensa. È una necessità". "Per i leader responsabili della Difesa, il momento giusto per parlare è qualsiasi momento, il momento giusto per parlare è ogni volta e il momento giusto per parlare è ora", ha dichiarato. (Fim)