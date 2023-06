Speciale difesa: Israele-Egitto, uccisi tre militari israeliani, il responsabile era un agente della polizia egiziana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era un agente della polizia egiziana il militare che ha ucciso tre membri delle forze di difesa israeliane (Idf) nel deserto del Negev, nel sud di Israele, vicino al confine con l'Egitto. Lo hanno confermato le Idf, secondo cui l'agente egiziano si è infiltrato in Israele in precedenza, uccidendo due militari, un uomo e una donna, che si trovavano in una postazione di osservazione. Successivamente, il poliziotto egiziano e i militari israeliani hanno ingaggiato uno scontro a fuoco, conclusosi con l'uccisione dell'agente e di un altro componente delle Idf. Lo scontro a fuoco è iniziato poche ore dopo che le forze di sicurezza hanno sventato un tentativo di traffico di droga del valore di 1,5 milioni di shekel (circa 370 mila euro) e le Idf stanno indagando per verificare una connessione tra i fatti. Il confine tra Israele ed Egitto è in gran parte pacifico, tuttavia, ci sono frequenti tentativi di contrabbando di droga oltre l'alta recinzione di Israele. Negli ultimi anni ci sono stati diversi episodi di sparatorie tra contrabbandieri e militari delle Idf. L'esercito egiziano spara spesso anche ai trafficanti di droga, così come ai gruppi jihadisti nel deserto del Sinai settentrionale, a volte provocando incendi accidentali oltre confine. (Res)