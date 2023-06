Speciale difesa: Israele-Egitto, colloquio tra i ministri della Difesa dopo attacco vicino al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa dell'Egitto, Mohamed Zaki, ha fatto una telefonata all'omologo di Israele, Yoav Gallant, in seguito all'attacco presso un posto di blocco nel deserto del Negev, a ridosso del confine, costato la vita a tre militari israeliani e a un agente della polizia egiziana. Lo ha annunciato il portavoce delle forze armate egiziane, Gharib Abdel Hafez, in un comunicato stampa. Il ministro egiziano "ha discusso le circostanze dell'incidente, ha porto le condoglianze alle vittime dell'incidente da entrambe le parti e ha discusso del coordinamento congiunto per adottare le misure necessarie per prevenire il ripetersi di tali incidenti in futuro", afferma la nota. Da parte sua, il ministero della Difesa israeliano ha fatto sapere che Gallant ha manifestato il suo apprezzamento per l'impegno e la cooperazione nelle indagini. Gallant ha sottolineato l'importanza di maggiore cooperazione per prevenire eventi simili in futuro e i significativi legami bilaterali. Tre militari israeliani impegnati nel controllo del confine con l'Egitto, Ori Yitzhak Iluz, Ohad Dahan e Lia Ben Nun, sono stati uccisi in due scontri a fuoco con un agente della polizia egiziana. (Res)