Difesa: Ronzulli (FI) su Carabinieri, da 209 anni servono Italia con onore, coraggio e lealtà

- All'Arma dei Carabinieri, agli uomini e alle donne in divisa che ogni giorno, con spirito di sacrificio e alto senso dello Stato, sono al fianco di tutti noi, per proteggerci e garantire sicurezza nelle nostre città, vanno la nostra gratitudine e gli auguri di buon compleanno. “Da 209 anni, i Carabinieri servono l'Italia con onore, coraggio e lealtà. Per me, figlia dell'Arma, è un onore essere cresciuta grazie agli insegnamenti di una comunità, che in tutti questi anni ha saputo trasmettere valori come dedizione, impegno e amore per le istituzioni e per il nostro Paese". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. (Rin)