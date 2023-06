Sudan: Ue accoglie con favore proroga mandato missione Unitams (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esortiamo i belligeranti a cessare immediatamente le ostilità, lasciando spazio alla ripresa di un processo di transizione politica credibile e inclusivo. Continueremo a lavorare con tutte le parti interessate regionali e internazionali, compresa l'Unione africana e il rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per il Sudan, per raggiungere questi obiettivi", conclude la dichiarazione. (Res)