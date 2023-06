Russia-Vaticano: Cremlino, non è previsto incontro tra Putin e cardinale Zuppi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento non è previsto un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana. Lo ha reso noto nel corso in un briefing con i giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. L'ufficio stampa della Santa Sede ha annunciato questa mattina che il cardinale effettuerà una visita a Kiev. Peskov non ha confermato che Zuppi visiterà anche Mosca. "Sappiamo che prima va a Kiev. Poi vi informeremo", ha detto il portavoce. (Rum)