Milano: al campo rom di via Bonfadini 7 arresti e 3 divieti di dimora

- La Polizia Locale di Milano, nelle prime ore di oggi, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha dato esecuzione a 10 ordinanze di applicazione di misure cautelari, emesse dal Tribunale di Milano nei confronti di altrettanti indagati. In particolare, sette persone sono destinatarie della misura della custodia cautelare in carcere, tre del divieto di dimora nel Comune di Milano. Il provvedimento, emesso su richiesta della Procura della Repubblica, scaturisce dall'attività di indagine coordinata dal Procuratore Aggiunto Laura Pedio e dal Sostituto Procuratore Andrea Fraioli che si è sviluppata mediante investigazioni di tipo tradizionale, attività tecniche, riscontri sul campo e servizi dinamici sul territorio. L'attività d'indagine trae origine dal rinvenimento di numerose carcasse di vetture abbandonate lungo il tratto terminale di via Bonfadini a Milano, dalle quali erano state asportate parti quali motori, pneumatici, interni e pezzi della carrozzeria di veicoli proventi di furto. La gravità indiziaria, conseguita sul piano cautelare attraverso gli articolati e complessi approfondimenti investigativi, ha riguardato l'assetto e l'operatività di un'associazione a delinquere dedita a un ampio ed eterogeneo novero di attività delittuose, comprendente il furto di veicoli (automobili e ciclomotori), la loro ricettazione e la combustione illecita di rifiuti, consistenti in pezzi smontati dai medesimi veicoli. (segue) (Com)