Milano: al campo rom di via Bonfadini 7 arresti e 3 divieti di dimora (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello stesso contesto spazio-temporale, peraltro, è stata riconosciuta come operativa anche una seconda associazione per delinquere, questa volta finalizzata al traffico di stupefacenti, che vedrebbe quali referenti tre dei soggetti oggi indagati, di cui due ritenuti responsabili anche di uno dei delitti, scopo della prima associazione. L'attività di indagine ha permesso di ottenere numerosi elementi che conducono a ritenere in essere un'attività sistematica di furti di veicoli e conseguente trasporto degli stessi presso il campo nomadi di via Bonfadini, il loro smontaggio e il successivo impiego per molteplici alternativi scopi: la rivendita delle componenti del veicolo sul mercato oppure l'innesto delle stesse su veicoli incidentati dello stesso modello al fine di farli apparire regolarmente riparati, oppure la sostituzione del veicolo incidentato con quello rubato, previa sostruzione della targa. A tutto ciò deve aggiungersi che i rifiuti derivanti da questa attività - comprendenti componenti interne ed esterne dei veicoli e altri materiali di plastica e polistirolo - risultano essere stati dati alle fiamme in più occasioni, con conseguente integrazione dell'ipotesi di reato di combustione illecita di rifiuti. Infine, le stesse riprese impiegate dalla Polizia Locale hanno fatto emergere, nel medesimo contesto, anche un'attività di spaccio di cocaina e hashish. (Com)