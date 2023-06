© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Piano nazionale e integrato per l'energia e il clima (Pniec) “rispetterò la pubblicazione per fine mese, il 30 giugno”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in occasione della conferenza nazionale Green City. (Rin)