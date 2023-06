Vaticano: Papa, servire i soldi è peggio che servire il diavolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha ricevuto questa mattina i membri della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, a cui ha parlato del pericolo che si nasconde nel denaro. "Mi viene in mente, parlando di denaro, un passo del Vangelo: quando Gesù ci dice che non si possono servire due signori: o tu servi Dio - e io mi aspettavo che dicesse 'o servi il diavolo' - no, o tu servi i soldi, quindi i soldi peggio del diavolo - ha detto il Pontefice a braccio - Dobbiamo cercare cosa vuol dirci Gesù in questo: c'è un messaggio, o servi Dio o sei servo del denaro, non sei libero". "Sapete bene quanto può essere di giovamento per tutti un modo di immaginare la realtà che ponga al centro la persona, che non sminuisca il lavoratore e che cerchi di creare il bene per tutti", ha aggiunto Bergoglio. "L'Enciclica Laudato si' ha messo in luce il danno dovuto al paradigma tecnocratico dominante e ha proposto la logica dell'ecologia integrale, dove 'tutto è connesso', 'tutto è in relazione' e la questione ambientale è inscindibile dalla questione sociale – ha ricordato il Papa – La cura dell'ambiente e l'attenzione ai poveri stanno o cadono insieme. In fondo, nessuno si salva da solo e la riscoperta della fraternità e dell'amicizia sociale è decisiva per non scadere in un individualismo che fa perdere la gioia di vivere". Francesco ha poi parlato della questione dei poveri: "Pensare e agire in termini di comunità è fare spazio agli altri, è immaginare e lavorare per un futuro dove ciascuno possa trovare il suo posto e avere il suo spazio nel mondo. Una comunità che sa dar voce a chi non ha voce è ciò di cui tutti abbiamo bisogno", ha concluso il Papa. (Civ)