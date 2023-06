© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria-Italia: Lollobrigida, pronti ad aumentare collaborazione per crescita reciproca - “Siamo pronti a lavorare insieme all’Algeria mettendo a disposizione ciò che l’Italia ha come conoscenze, strumenti, e tecnologie per programmare insieme uno sviluppo che aiuti entrambi i Paesi a crescere”. Lo ha afferrato il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, che oggi era ad Algeri per un incontro con il ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale algerino, Mohamed Abdelhafid Henni. Ministro con cui “ci siamo confrontati su quelle che possono essere le possibilità di ulteriori collaborazioni tra due nazioni amiche”, ha aggiunto Lollobrigida, ricordando che per l’Italia l’Algeria rappresenta “una delle nazioni più importanti dell’Africa per capacità di crescita, di produzioni ma anche di qualità della vita”. Per questo “siamo qui insieme a tante imprese italiane per garantire fin da subito i passi in avanti: vogliamo ringraziare ancora una volta l’Algeria per aver sostenuto le politiche energetiche italiane e per essere un punto di riferimento in Africa per uno sviluppo corretto di collaborazione fra l’Europa e questo straordinario Continente”. (segue) (Res)