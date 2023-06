I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: inviato Onu terrà quarto briefing sulla situazione davanti al Consiglio di sicurezza il 19 giugno - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ascolterà un briefing dell'inviato speciale Abdoulaye Bathily sulla situazione in Libia, in una sessione presieduta dagli Emirati Arabi Uniti il 19 giugno. Lo ha reso noto ieri il sito web ufficiale delle Nazioni Unite che ha passato in rassegna i più importanti sviluppi politici in Libia, e i risultati dei lavori del comitato congiunto 6+6, responsabile della preparazione delle leggi elettorali. (segue) (Res)