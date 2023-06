© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: ricavi del turismo aumentati del 57 per cento nei primi cinque mesi del 2023 - Le entrate del turismo della Tunisia sono aumentate del 57,7 per cento nei primi cinque mesi del 2023, rispetto allo stesso periodo del 2022, raggiungendo 1,7 miliardi di dinari (circa 513 milioni di euro). È quanto emerge dagli ultimi dati pubblicati dalla Banca centrale tunisina. Il reddito da lavoro accumulato in contanti è aumentato del 6 per cento, per raggiungere i 3,1 miliardi di dinari (937 milioni di euro) alla fine di maggio 2023, mentre il costo del debito estero è diminuito del 10 per cento, per attestarsi al livello di 3,2 miliardi di dinari (967 milioni di euro) rispetto ai 3,6 miliardi di dinari (1,08 miliardi di euro), nello stesso periodo del 2022. A loro volta, al 2 giugno le riserve in valuta sono scese a 21,3 miliardi di dinari (6,4 miliardi di euro), pari a 92 giorni di importazioni. (Res)