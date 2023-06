I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Namibia-India: ministro Esteri Jaishankar in visita a Windhoek - Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, è in Namibia per una visita ufficiale che si concluderà domani, 6 giugno. Giunto ieri a Windhoek, Jaishankar ha parlato a una rappresentanza della comunità indiana locale, come lui stesso ha riferito su Twitter. Al centro della sua agenda ci sarà l’incontro con l’omologa namibiana, Netumbo Nandi-Ndaitwah, con cui presiederà la sessione inaugurale della riunione della Commissione congiunta. Jaishankar è arrivato dal Sudafrica, dove ha partecipato, a Cape Town, alla riunione dei ministri degli Esteri del gruppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) e avuto colloqui bilaterali. (segue) (Res)