I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

- Senegal: 16 morti 400 feriti nelle violenze seguite all'arresto dell'oppositore Sonko - È salito a 16 morti il bilancio delle violente proteste in Senegal seguite alla condanna a due anni di carcere per il leader dell'opposizione Ousmane Sonko, giovedì scorso. È quanto riferito dal governo in una nota, sebbene il partito Pastef di Sonko parli di 19 morti. Pesante anche il bilancio dei feriti e degli arresti: i primi sono quasi 400 secondo la Croce Rossa senegalese, tra cui una donna incinta e 36 elementi delle Forze di difesa e di sicurezza, mentre il ministero dell'Interno parla di 500 persone arrestate dall'inizio delle proteste. Secondo quanto riferito dall'emittente "Rfi", molti edifici e attività commerciali sono stati distrutti a Dakar, ma anche a Ziguinchor, città nel sud del Paese di cui Sonko è sindaco. La sede dell'Alliance francaise a Dakar è stata incendiata e vandalizzata, il centro culturale regionale è stato vandalizzato, così come il liceo Djiganbo e altre scuole. Nel frattempo le autorità hanno sospeso la rete Internet in alcune fasce orarie, dopo che nei giorni scorsi anche i social media erano stati oscurati. Le tensioni, al momento, sembrano essersi allentate, sebbene il Pastef abbia chiesto una mobilitazione continua fino alle dimissioni del presidente Macky Sall. (segue) (Res)