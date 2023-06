I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guinea-Bissau: elezioni legislative, in corso lo spoglio elettorale - È in corso in Guinea-Bissau lo spoglio dei voti delle elezioni legislative che si sono tenute ieri, domenica 4 giugno. Quasi un milione di elettori si sono registrati per recarsi alle urne che si sono concluse alle 17 ora locale (le 19 in Italia), secondo la Commissione elettorale nazionale. Circa 200 osservatori elettorali, tra cui 75 della Comunità economica dell'Africa occidentale (Cedeao), hanno assistito al voto. Le elezioni si preannunciano fortemente equilibrate dal momento che, stano ai sondaggi della vigilia, nessuno dei 22 partiti politici che dovrebbe ottenere la maggioranza assoluta dei seggi. Il Partito africano per l'indipendenza di Guinea e Capo Verde (Paigc), tradizionalmente il partito di maggioranza nel Paese, è ora all'opposizione nonostante abbia il maggior numero di seggi. In base alla Costituzione locale, il partito o la coalizione più votata in parlamento nomina il governo, tuttavia il presidente ha il potere di revocarlo in determinate circostanze, una situazione che in passato ha portato a situazioni di stallo politico. L'attuale presidente, Umaro Sissoco Embaló, è stato eletto nel 2020 sotto le insegne del partito Madem-G15, che si è staccato dal Paigc. L'anno scorso il presidente è stato criticato dopo aver sciolto il parlamento e nominato suoi fidati alleati al governo, tre mesi dopo aver affermato di essere sopravvissuto a un tentativo di colpo di Stato. Embalò, un ex generale dell'esercito, aveva allora accusato le autorità giudiziarie di aver protetto i parlamentari accusati di corruzione. Ex colonia portoghese abitata da circa 2 milioni di persone, la Guinea-Bissau ha subito dal 1974 quattro colpi di Stato, l'ultimo dei quali nel 2012. (segue) (Res)