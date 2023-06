I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan: numero due del Consiglio sovrano apre a nuova tregua "ma solo se le Rsf si ritirano da Khartum" - Il numero due del Consiglio sovrano del Sudan, Malik Agar, ha accolto con favore i negoziati per un ulteriore cessate il fuoco, ma ha affermato che nessuna tregua potrà reggere fino a quando tutte le forze non saranno ritirate dalla capitale. In una nota, Agar ha affermato che i colloqui di Gedda rappresentano la migliore speranza di porre fine ai combattimenti. Il capo del Consiglio sovrano, Abdel Fattah al Burhan ha recentemente nominato Agar - un ex leader ribelle - in sostituzione del suo ex vice Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo, capo delle Forze di supporto rapido (Rsf) che dallo scorso 15 aprile sono in guerra aperta con l'esercito per il controllo del potere. Attualmente la maggior parte delle truppe a Khartum sono combattenti delle Rsf. Da quando i negoziati in Arabia Saudita si sono interrotti, la scorsa settimana, c'è stata un'allarmante escalation di violenza a Khartum e nella regione del Darfur occidentale. Sia l'esercito che le Rsf si sono accusati a vicenda di aver violato la tregua, ma i negoziatori sono rimasti a Gedda nel tentativo di raggiungere un nuovo accordo per il cessate il fuoco. (Res)