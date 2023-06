I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: al via la visita del ministro dell'Industria e delle risorse minerarie dell’Arabia Saudita - Il ministro dell'Industria e delle risorse minerarie dell’Arabia Saudita, Bandar bin Ibrahim al Khorayef, si è recato ieri in Egitto per una visita ufficiale per discutere delle relazioni bilaterali e delle modalità per valorizzarle e svilupparle nei settori industriale e minerario. Lo ha riferito il quotidiano "Al Ahram", affermando che il ministro saudita incontrerà un certo numero di funzionari governativi e terrà incontri con investitori nei settori industriale e minerario, e terrà incontri con investitori di entrambi i Paesi, oltre a effettuare visite sul campo a numerose aziende e fabbriche. La visita si inserisce nel quadro dell'impegno del Regno per valorizzare il ruolo dei settori industriale e minerario nella mappa dell'economia nazionale e per aprire le porte agli investitori di tutto il mondo, oltre ad illustrare le opportunità di investimento qualitativo nel settore industriale e settori minerari, ed evidenziare le iniziative del Regno per far avanzare i due settori strategici. (segue) (Res)