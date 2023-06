I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Mezzaluna rossa, 59 palestinesi feriti in scontri con coloni in Cisgiordania - In totale 59 palestinesi sono rimasti feriti in seguito a uno scontro con i coloni israeliani nel villaggio di Burqa, vicino a Nablus, nel nord della Cisgiordania. Lo ha riferito la Mezzaluna rossa palestinese in un comunicato diffuso dal quotidiano panarabo “Al Quds al Arabi”. Tra i feriti, quattro persone sono state colpite da schegge di proiettili mentre sono tati registrati 55 casi di soffocamento per inalazione di gas lacrimogeno. Secondo il quotidiano, un gruppo di coloni proveniente dall’insediamento di Homesh, evacuato secondo un ordinanza del 2005, ha “attaccato diverse abitazioni del villaggio e alcune auto lanciando pietre”. Il quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”, ha spiegato che gli scontri sono scoppiati dopo l’intervento delle Forze di difesa israeliane (Idf) e la risposta da parte dei residenti del villaggio. (segue) (Res)